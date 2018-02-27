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Adana’da kaçak et operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 01:37 | Son Güncelleme

Adana’da kaçak et operasyonunda tarla ortasında kesilmiş 2 at ve 2 tane kesime hazır at bulundu.Olay, Yüreğir İlçesi Bahçelievler mahallesinde bulunan bir tarlada meydana geldi.

Adana’da kaçak et operasyonu

Adana’da kaçak et operasyonunda tarla ortasında kesilmiş 2 at ve 2 tane kesime hazır at bulundu.
Olay, Yüreğir İlçesi Bahçelievler mahallesinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis tarla içerisinde kaçak et kesimi ihbarı aldı. Bunun üzerine asayiş ekipleri tarlaya baskın düzenlendi. Polis tarlaya geldiğinde 2 tane kesilmiş at ile 2 tane kesime hazır at ele geçirildi.
Polis kaçak et kesimi yapan şahısları yakalama çalışmaları başlattı.

Adana’da kaçak et operasyonu

Adana’da kaçak et operasyonu

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