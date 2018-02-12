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Adana’da kaçak içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 09:34 | Son Güncelleme

Adana’da polisin yaptığı operasyonda, 2 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi’nde bir evde kaçak içki üretildiği ihbarını aldı.

Adana’da polisin yaptığı operasyonda, 2 bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi’nde bir evde kaçak içki üretildiği ihbarını aldı. Polis ihbar edilen adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında polis, evin odunluk kısmında 2 bin 400 litre kaçak içki ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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