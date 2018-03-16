Adana’da kaçak sigara operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonlarda 9 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 3 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Polis, D-400 karayolunun Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurup arama yaptı. Araçta yapılan aramada 6 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Aracın sürücüsü Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgulanmaları sürüyor.