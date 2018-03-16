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Adana’da kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 11:04 | Son Güncelleme

Adana’da düzenlenen operasyonlarda 9 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Adana’da kaçak sigara operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonlarda 9 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 3 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Polis, D-400 karayolunun Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurup arama yaptı. Araçta yapılan aramada 6 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Aracın sürücüsü Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgulanmaları sürüyor.

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