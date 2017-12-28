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Adana'da karakol yakınında patlama ek fotoğraflar

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 21:51 | Son Güncelleme 5 saat önce

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