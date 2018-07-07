HABER

Adana'da komedi filmi gibi kovalamaca

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 10:05 | Son Güncelleme

ADANA'da motorize yunus ekipleri, otomobil içinde gördüğü  saksıdaki bitkiyi Hint keneviri, bidonlar içindeki yaprak salamurayı da uyuşturucu sanıp, sürücüya 'dur' ihtarında bulundu.

Adana'da komedi filmi gibi kovalamaca

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da motorize yunus ekipleri, otomobil içinde gördüğü saksıdaki bitkiyi Hint keneviri, bidonlar içindeki yaprak salamurayı da uyuşturucu sanıp, sürücüya 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan, 10 dakikalık takip sonucu yolcu minibüsüne çarparak duran araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu için kaçtığı anlaşıldı.
3 genç, lüks otomobille gezintiye çıktı. Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin yanına motorlu yunus ekibi durdu. Polisler aracın içinde gördükleri saksıdaki bitkiyi Hint keneviri, bidonların içindeki salamura yaprağıda uyuşturucu sandı. Polisler, yeşil ışık yanınca harekete geçe notomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü ise polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, otomobili kovalamaya başladı. Kent trafiğinin en yoğun olduğu Turan Cemal Beriker Bulvarı'ndan kaçan otomobil, çok sayıda ekiple takibe alındı. Ehliyetsiz sürücü, Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde yolcu almak için durağa yanaşan minibüsün yanından geçmek isterken kaldırımla minibüs arasına sıkıştı.
ÇİÇEK VE SALAMURA YAPRAK ÇIKTI
Hareket edemeyen otomobili, peşindeki motorize yunus ekipleri sardı. Araç içerisinde isimleri açıklanmayan 3 kişi ise yere yatarılıp arkadan kelepçelendi. Bu sırada vatandaşlar olan biteni korku dolu bakışlarla izledi. Polis otomobiline bindirilen zanlılar gözaltına alındı. Yunus ekipleri ise otomobilde yaptığı aramada süs bitkisi ve yaprak salamura buldu. Polis aracı içinde ağlayan sürücünün ise ehliyeti olmadığını için kaçtığı anlaşıldı. Sürücü, "Ehliyetim yoktu, korkup kaçtım. başıma gelene bakın" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Adana'da komedi filmi gibi kovalamacaAdana'da komedi filmi gibi kovalamacaAdana'da komedi filmi gibi kovalamacaAdana'da komedi filmi gibi kovalamaca

PARTNERKardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...Kardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...
Kavgada arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüKavgada arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
ek bilgi ve fotoğraflarla// Karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü 1 yaralıek bilgi ve fotoğraflarla// Karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Korkunç cinayette şok ayrıntı! Çocuğu iş ortağının çıktı

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Beren Saat ve Kenan Doğulu boşanıyor mu? Ünlü çift için şok iddia

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.