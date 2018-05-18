Adana'da 'Kudüs' protestosu 

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da, cuma namazı çıkışı bir araya gelen kalabalık, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması protesto etti.

Merkez Seyhan ilçesindeki Kemeraltı Camii avlusunda cuma namazının ardından toplanan kalabalık, Filistin ve Türk bayraklarıyla slogan attı. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği tarafından yapılan basın açıklamasında, 'İsrail'in yaptığı katliamı kınıyoruz. Müslümanlara yapılan bu zulmüme son verilmelidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir' dedi. Açıklamanın ardından, protesto gösterilerinde İsrail ordusu tarafından şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Grup daha sonra olaysız dağıldı.

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