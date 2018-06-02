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Adana'da mayıs ayının narkotik bilançosu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 10:16 | Son Güncelleme

ADANA'da son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 353 bin 388 uyuşturucu hap, 107 kilo 490 gram esrar ve 288 gram bonzai ele geçirildi.

Adana'da mayıs ayının narkotik bilançosu

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 353 bin 388 uyuşturucu hap, 107 kilo 490 gram esrar ve 288 gram bonzai ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKOTİM) ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına ve sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen kişilere yönelik mayıs ayında çok sayıda operasyon düzenledi. Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerine bağlı 77 ayrı mahalleye yapılan şok baskınlarda, 381 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 107 kilo 490 gram esrar, 353 bin 388 uyuşturucu hap, 288 gram bonzai, 265 kök hintkeneviri, 23 gram kokain, 4 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 22 bin 575 TL para ele geçirildi. Şüpheliden 76'sı tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da mayıs ayının narkotik bilançosuAdana'da mayıs ayının narkotik bilançosu

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