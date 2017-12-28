Adana'da mide bulandıran görüntü!

Adana'da sık sık at ve eşek operasyonu yapılan Yüreğir ilçesi, Bahçelievler Mahallesi yakınında bulunan su birikintisinde at ve eşek kafası ile kemikleri görenleri şoke etti.

At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı, çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.

Yaklaşık 200 metrelik bir alanda her tarafta at ve eşek kafaları bulunurken, çevreye de çok kötü bir koku yayıldı.

'SUYUN ALTINDA DIŞARIDA GÖRÜNENDEN DAHA ÇOK VAR'

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Zabıta Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekiplerince de temizlik çalışması başlatıldı.

Çevrede oturan vatandaşlardan Mehmet Şenci, 2-3 kişinin akşam saatlerinde kemikleri getirerek attığını belirterek, "Suyun altında dışarıda görünenden daha çok kemik var" dedi.

At ve eşeklerin bataklık bir alanda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere kesildiği öne sürülüyor.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İhbar üzerine olay yerine giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, at ve eşeğe ait olduğu belirlenen kemiklerle ilgili inceleme başlattı. Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Zabıta Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekiplerince de temizlik çalışması başlatıldı. Çevrede oturan vatandaşlardan Mehmet Şenci, 2-3 kişinin akşam saatlerinde kemikleri getirerek attığını belirterek, "Suyun altında dışarıda görünenden daha çok kemik var" dedi.