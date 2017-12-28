HABER

Adana'da mide bulandıran görüntü!

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 15:38 | Son Güncelleme 19 dakika önce

Adana'da su birikintisinde çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikleri bulundu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucu kemikler ve diğer hayvansal atıkların birçoğunun eskiden kalma olduğunun belirlendiği bildirildi.

Adana'da mide bulandıran görüntü!

Adana'da sık sık at ve eşek operasyonu yapılan Yüreğir ilçesi, Bahçelievler Mahallesi yakınında bulunan su birikintisinde at ve eşek kafası ile kemikleri görenleri şoke etti.

At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı, çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.

Yaklaşık 200 metrelik bir alanda her tarafta at ve eşek kafaları bulunurken, çevreye de çok kötü bir koku yayıldı.

'SUYUN ALTINDA DIŞARIDA GÖRÜNENDEN DAHA ÇOK VAR'

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Zabıta Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekiplerince de temizlik çalışması başlatıldı.

Çevrede oturan vatandaşlardan Mehmet Şenci, 2-3 kişinin akşam saatlerinde kemikleri getirerek attığını belirterek, "Suyun altında dışarıda görünenden daha çok kemik var" dedi.

At ve eşeklerin bataklık bir alanda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere kesildiği öne sürülüyor.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İhbar üzerine olay yerine giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, at ve eşeğe ait olduğu belirlenen kemiklerle ilgili inceleme başlattı. Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Zabıta Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekiplerince de temizlik çalışması başlatıldı. Çevrede oturan vatandaşlardan Mehmet Şenci, 2-3 kişinin akşam saatlerinde kemikleri getirerek attığını belirterek, "Suyun altında dışarıda görünenden daha çok kemik var" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, görevli personelin üzerinde inceleme yaptığı kemikler ve diğer hayvansal atıkların birçoğunun eskiden kalma olduğunun belirlendiği belirtildi. Açıklamada, tek tırnaklı hayvan kesimleriyle mücadele kapsamında 2017 yılında bin 930 toplu tüketim ve satış yerinde denetim yapıldığı, alınan 306 numunenin 3'ünde tek tırnaklı et tespit edildiği, bu kapsamda toplam 48 bin 174 lira ceza kesildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kaçak tek tırnaklı hayvan kesimleri ile mücadele etmek üzere, 5996 sayılı kanun kapsamında 2015-2017 yıllarında yapılan kontrollerde toplam 13 adet
olaya müdahale edilmiş olup, bu denetimlerde toplam 166 adet tek tırnaklı hayvan yakalanmış, ele geçirilen 3 bin 240 kilogram kesilmiş ve parçalanmış halde bulunan tek tırnaklı etler ise imha edilmiş olup tüm bu denetimler sonucunda ilgili şahıslara 101 bin 303 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca adli işlem yapılmak üzere ilgililer hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İl müdürlüğümüz ve emniyet müdürlüğü ekiplerince söz konusu kaçak hayvan kesimi yapan şahıslar ve işletmeler takip altına alınmış olup, sürekli yer değiştirmelerine rağmen baskınlar yapılmaktadır. Sağlıksız etlerin nerelerde (kasap, restaurant vb.) tüketime sunulduğu tespit edilmekte ve bu şahıslar hakkında da gerekli yasal işlemler yapılmaktadır." (DHA/İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iskelet adana

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

En düşük memur maaşı 2.857 lira

En düşük memur maaşı 2.857 lira

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

İşte FETÖ'nün Bylock tuzağı için kullandığı programlar

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

İlginizi Çekebilir

35 yıllık eşini uykusunda satırla öldürdü! İşte kan donduran cinayet için karar

35 yıllık eşini uykusunda satırla öldürdü! İşte kan donduran cinayet için karar

Kaynananın yatak odasında yaptığı 'pes!' dedirtti

Kaynananın yatak odasında yaptığı 'pes!' dedirtti

Erzincan Orduevi önünde kediye işkence için TSK'dan açıklama

Erzincan Orduevi önünde kediye işkence için TSK'dan açıklama

Avukatın etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Bakın o kişi kim çıktı...

Avukatın etek altı görüntülerini çekerken yakalandı! Bakın o kişi kim çıktı...

İstanbul'da günlük kiralık dairede akılalmaz olay

İstanbul'da günlük kiralık dairede akılalmaz olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milletvekili Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi

Milletvekili Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi

Fuhuş baronundan dehşet görüntüler

Fuhuş baronundan dehşet görüntüler

Korkunç olay! Sporcusuna tecavüz eden antrenör tutuklandı

Korkunç olay! Sporcusuna tecavüz eden antrenör tutuklandı

Son dakika: Anaokulunun çatı sıvası çöktü: 5 öğrenci yaralı

Son dakika: Anaokulunun çatı sıvası çöktü: 5 öğrenci yaralı

Facebook’ta kendini kadın olarak tanıttı! Buluştuklarında yumruk atıp...

Facebook’ta kendini kadın olarak tanıttı! Buluştuklarında yumruk atıp...

Tamirciye verdiği cep telefonu kabusu oldu

Tamirciye verdiği cep telefonu kabusu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.