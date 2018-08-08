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Adana'da motosiklet devrildi 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 22:46 | Son Güncelleme

ADANA?da kaygan zeminde devrilerek metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, yolcu koltuğundaki 1 kişi ise ağır yaralandı.

ADANA?da kaygan zeminde devrilerek metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, yolcu koltuğundaki 1 kişi ise ağır yaralandı. Çevredeki bazı vatandaşların motosiklet sürücüsünün cesedini ve hasar gören motosikleti cep telefonlarıyla sosyal medyada canlı yayınlaması dikkat çekti.
Kaza, Sarıçam ilçesindeki Mithat Özsan Bulvarı?nda meydana geldi. İddiaya göre refüjün sulaması nedeniyle ıslanan asfaltta ilerleyen 06 AF 8262 motosikletin sürücüsü Vedat Gözüküçük (52) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilerek metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü Vedat Gözüküçük olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu koltuğundaki Cüneyt Aşçı (40) ağır yaralandı. Bu sırada bazı vatandaşların cep telefonlarıyla Gözüküçük?ün cesedi ve motosikletini sosyal medyada canlı yayınlaması dikkat çekti.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aşçı?yı ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi?ne götürdü. Aşçı?nın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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