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Adana’da MP5 ve Kaleşnikof ile yakalanan gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

Adana’da bir otomobilde yapılan aramada MP5 marka makinalı tabanca, bir eve yapılan operasyonda kaleşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 Şubat günü Regülatör Köprü’de 01 DJV 13 plakalı otomobilden şüphelenip durdurdu.

Adana’da bir otomobilde yapılan aramada MP5 marka makinalı tabanca, bir eve yapılan operasyonda kaleşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 Şubat günü Regülatör Köprü’de 01 DJV 13 plakalı otomobilden şüphelenip durdurdu. Otomobilden Kayhan B., Levent Sergen B., Ahmet D., Gökhan I. ve Yusuf E. indirildi. Otomobilde yapılan aramada önce sağ ön koltuk arkasında bulunan cep içerisinde 3 MP5 şarjör olduğu görülen aracın motor kaputu açıldığında ise 1 MP5 marka makinalı tabanca elde geçirildi. Zanlılar ise gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aynı gün gece Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesinde bir eve yaptıkları baskında ise kaleşnikof marka silah ve bu silaha ait 3 şarjör ve bu şarjörlere basılı vaziyette 92 fişek ele geçirildi. Ayrıca ev içerisinde 70 fişek elde edildi. Evde 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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