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Adana’da öğrenci servisi devrildi çok sayıda yaralı öğrenci yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 08:34 | Son Güncelleme

IHAAW082734-ASA/09-04-2018 - Adana’da öğrenci servisi devrildi çok sayıda yaralı öğrenci yaralandı - Adana Kozan’da Durmuş Çetin yönetimindeki öğrenci servisi yerlerin yağış dolayısıyla kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek Sırelif mevkiinde devrildi. 09.04.2018 08:27:34 TSI NNNN

IHAAW082734-ASA/09-04-2018

- Adana’da öğrenci servisi devrildi çok sayıda yaralı öğrenci yaralandı
- Adana Kozan’da Durmuş Çetin yönetimindeki öğrenci servisi yerlerin yağış dolayısıyla kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek Sırelif mevkiinde devrildi. Olayda çok sayıda öğrencinin yaralandığı öğrenildi.

09.04.2018 08:27:34 TSI
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