IHAAW082734-ASA/09-04-2018

- Adana’da öğrenci servisi devrildi çok sayıda yaralı öğrenci yaralandı

- Adana Kozan’da Durmuş Çetin yönetimindeki öğrenci servisi yerlerin yağış dolayısıyla kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek Sırelif mevkiinde devrildi. Olayda çok sayıda öğrencinin yaralandığı öğrenildi.

09.04.2018 08:27:34 TSI

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