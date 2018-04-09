IHAAW082734-ASA/09-04-2018
- Adana’da öğrenci servisi devrildi çok sayıda yaralı öğrenci yaralandı
- Adana Kozan’da Durmuş Çetin yönetimindeki öğrenci servisi yerlerin yağış dolayısıyla kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek Sırelif mevkiinde devrildi. Olayda çok sayıda öğrencinin yaralandığı öğrenildi.
09.04.2018 08:27:34 TSI
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