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Adana’da otomobil boş araziye uçtu: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 09:39 | Son Güncelleme

Adana’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kaza Adana - Karataş yolunda meydana geldi.

Adana’da otomobil boş araziye uçtu: 2 ölü

Adana’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza Adana - Karataş yolunda meydana geldi. Hasan Kaya yönetiminde Karataş istikametine doğru ilerleyen plakası açıklanmayan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş bir araziye düştü.
Kaza sonrasında otomobilde yangın çıkarken, kazayı gören vatandaşlar durumu polise, sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yangını söndürürken, sağlık ekipleri ise sürücü Hasan Kaya ve yolcu koltuğundaki Zehra Balcı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cenazeler otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana’da otomobil boş araziye uçtu: 2 ölü

Adana’da otomobil boş araziye uçtu: 2 ölü

Adana’da otomobil boş araziye uçtu: 2 ölü

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