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Adana'da oy veren yaşlılara pozitif ayrımcılık kavgası

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 12:31 | Son Güncelleme

ADANA’da oy vermeye gelen, içindeki yaşlı kadın nedeniyle okul bahçesine alınan otomobildeki aileyle, kendi aracı içeri alınmadığı için ayrımcılığa uğradığını öne süren kişi arasında kavga çıktı.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da oy vermeye gelen, içindeki yaşlı kadın nedeniyle okul bahçesine alınan otomobildeki aileyle, kendi aracı içeri alınmadığı için ayrımcılığa uğradığını öne süren kişi arasında kavga çıktı. Kavgada yaralanan kişi ile fenalık geçiren bir kadın, hastaneye kaldırıldı. Olay, Yüreğir ilçesindeki Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Saat 10.30 sıralarında, yaşlı bir kadının içinde bulunduğu otomobil, oy kullanma işlemleri sırasında yaşlılara sağlanan kolaylıklar kapsamında okulun bahçesine girdi. Bu sırada ismi öğrenilemeyen bir kişi, ayrımcılık yapıldığını, kendi aracının içeriye alınmadığını öne sürerek yaşlı kadın ve yanındaki ailesine iddiaya göre küfredince kavga çıktı. Çevredeki vatandaşların da karıştığı kavgada, küfrettiği öne sürülen kişi başından yaralanırken, bir kadın da fenalık geçirdi. Yaralı ile kadın hastaneye götürülürken, kavgaya karışanlar ise gözaltına alındı.

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