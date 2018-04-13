Adana’da PKK propagandası yapan 4 kişi tutuklandı

Adana’da bölücü terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan 39 kişiden 4’ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölücü terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik operasyon yaptı.

Operasyonlarda Adana’da 31, Ceyhan’da 8 kişi olmak üzere 39 kişi gözaltına alındı. Zanlılar dün sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adana’daki operasyonda M.S.A. ve Z.E. tutuklanırken, 29 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ceyhan’daki operasyonda ise Faysal Ş. ile Müslüm B. tutuklanırken, 6 kişi yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi ise savcılıktan serbest kaldı.