Adana’da PKK propagandası yapan 4 kişi tutuklandı

Adana’da bölücü terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan 39 kişiden 4’ü tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölücü terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik operasyon yaptı.
Operasyonlarda Adana’da 31, Ceyhan’da 8 kişi olmak üzere 39 kişi gözaltına alındı. Zanlılar dün sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adana’daki operasyonda M.S.A. ve Z.E. tutuklanırken, 29 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ceyhan’daki operasyonda ise Faysal Ş. ile Müslüm B. tutuklanırken, 6 kişi yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi ise savcılıktan serbest kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay
Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı
Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
Yasak aşk şantajı! CHP'li eski vekili otel odasına kameraya kaydetmişler
Anıtkabir’de İstiklal Marşı'na yasak! CHP'li vekil konuyu Meclis'e taşıdı
Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum