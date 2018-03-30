HABER

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 07:01 | Son Güncelleme

Adana’da PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen şafak vakti operasyonunda 1’i çocuk 5’i kadın 34 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana’da PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen şafak vakti operasyonunda 1’i çocuk 5’i kadın 34 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskın düzenlenen yerlere önce zırhlı birlikle gidip çevrede güvenlik önlemi alırken ardından özel hareket timleri evlere girdi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonda, PKK/KCK adına eylem, faaliyet yürüttüğü, örgütün çağrıları üzerine düzenlenen yasadışı gösteriler yaptıkları, terörist cenazelerine katıldıkları ve kırsala eleman temin ettiği öne sürülen 5’i kadın 1’i çocuk 34 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı

1 / 8

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
2 / 8

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
3 / 8

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
4 / 8

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
5 / 8

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
6 / 8

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
7 / 8

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
8 / 8

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem!

Papua Yeni Gine'de 7.2 büyüklüğünde deprem!

Diğer Haberler
Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

Başörtüsünü makineye kaptıran kadın hayatını kaybetti

Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Burası Ege! Spil Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Sırrı ayaklarında

Sırrı ayaklarında

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.