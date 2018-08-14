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Adana'da PKK'ya 15 Ağustos operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 07:27 | Son Güncelleme

    Adana'da terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984'teki ilk kanlı eyleminin yıldönümü öncesi kentte eylem hazırlığında olduğu sürülen 12 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.  Terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdilli ilçelerinde gerçekliştirdiği ilk kanlı eylemlerinin yıldönümünde örgüt adına Adana'da eylem hazırlığında oldukları iddia edilen kişilerin adreslerini belirleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

Adana'da terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984'teki ilk kanlı eyleminin yıldönümü öncesi kentte eylem hazırlığında olduğu sürülen 12 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdilli ilçelerinde gerçekliştirdiği ilk kanlı eylemlerinin yıldönümünde örgüt adına Adana'da eylem hazırlığında oldukları iddia edilen kişilerin adreslerini belirleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat, Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüklerinin de destek verdiği operasyonda 14 eve eş zamanlı giren ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü
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- Özel harekat ve sivil polislerin baskın yapılan eve girmesi
- Evin içindeki polislerden görüntü
- Evden çıkan özel harekat polislerinden görüntü
- Uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisinden görüntü
- Baskın yapılan evin önündeki zırhlı polis aracından görüntü
- Adli tıp biriminin dış görüntüsü
- Sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerden görüntü

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