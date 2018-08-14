Adana'da PKK'ya 15 Ağustos operasyonu:12 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) ADANA'da terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984'teki ilk kanlı eyleminin yıldönümü öncesi kentte eylem hazırlığında olduğu sürülen 12 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekliştirdiği ilk kanlı eylemlerinin yıldönümünde Adana'da eylem hazırlığında ve örgüt üyesi oldukları iddia edilen kişilerin adreslerini belirleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat, Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüklerinin de destek verdiği operasyonda 14 eve eş zamanlı giren ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında daha önce örgütün korsan gösterilerine katılmaktan kayıtları bulunan kişilerin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

