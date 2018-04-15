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Adana’da polis motoruna çaparak kaçmaya çalışan kişi vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 19:28 | Son Güncelleme

Adana’da polislerin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerinin üstüne aracını sürdüğü sırada motorize yunus timlerinin motoruna vurarak kaçmaya çalıştı.

Adana’da polislerin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü polis ekiplerinin üstüne aracını sürdüğü sırada motorize yunus timlerinin motoruna vurarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada polisler otomobile ateş açarak araç içerisinde bulunan sürücü ve yanındaki kişiyi vurarak etkisiz hale getirdi.
Alınan bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44142 Sokak’ta meydana geldi. Motorize yunus timleri şüphelendiği 01 CON 22 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarına bulundu. Ancak aracın sürücüsü Davut Alan polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak aracını polislerin üzerine doğru sürmeye başladı. Bu sırada Alan, otomobiliyle motorize yunus timlerinin motoruna çarparak kaçmaya devam etti. ‘Dur’ ihtarının yapıldığı yerin 500 metre ilerisinde polis ekipleri otomobile ateş açtı. Araç sürücüsü Alan ve yanında oturan Mehmet İnan, yaralanırken, sürücü aracını elektrik direğine vurarak durdurdu. Aracın arka koltuğunda oturan Hakan Kamtekin ise koşarak kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alındı.
Yaralılar Seyhan Devlet Hastanesine kaldırırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis şahısların kayıtlarını sorduğunda sürücü Davut Alan’ın uyuşturucu ve hırsızlıktan kaydı bulunduğunu tespit etti.

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