Adana’da ruhsatsız silahlara geçit yok

Adana polisinin kentte yaşanan silahlı olayların önüne geçmek için son 2,5 ayda yaptığı operasyonlarda 526 silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın göreve başlamasının ardından vatandaşların sokaklarda, evlerinde ve iş yerlerinde daha huzur ve güven içinde yaşamaları için ruhsatsız silah taşıyanlarla mücadele başlatıldı. Bu mücadele kapsamında asayiş şube müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri amirliğinde görevli yunus ekipleri şok uygulamalar yaparak suç işleyecek kişilere göz açtırmıyor. Şehrin birçok noktasında yaptıkları ani uygulamalarda polisler şüphelendikleri aracı durdurup 7 gün 24 saat arama yapıyor. Polis aramalarda özellikle otomobillerin torpido gözü, vites kutusu, teyp bölümü ve otomobillerde bulunan oyuncak zulasında saklanan silahları da ele geçiriyor. Bu kapsamda polisin 1 Ocak-20 Mart 2018 tarihleri arasında yaptığı uygulamalarda 199 ruhsatsız tabanca, 207 ruhsatsız av tüfeği, 116 kuru sıkı tabanca, 4 uzun namlulu yivli tüfek olmak üzere 526 ruhsatsız silah ele geçirildi. Son yapılan bir uygulamada ise bir otomobilde 4 silahın birden çıkması dikkat çekti. Silahların yanı sıra uygulamalarda 39 bıçak, 98 bin 933 paket kaçak sigara, 5 bin 567 fişek, 115 gram eroin, 5 kilo 219 gram esrar ve 345 uyuşturucu hap ele geçirildi.