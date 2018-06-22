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Adana'da sağanak, sürücülere zor anlar yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 02:10 | Son Güncelleme

ADANA'da, gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle sokakları ve caddeleri su kapladı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Adana'da sağanak, sürücülere zor anlar yaşattı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle sokakları ve caddeleri su kapladı, sürücüler zor anlar yaşadı.
Gece saatlerinde özellikle merkez Çukurova ve Sarıçam ilçelerine etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu. Taşkınlara neden olan sağanakta araçlarını yol kenarına bırakan sürücüler, yağmurun dinmesini bekledi. Yolda kalan sürücülere ise Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yardım etti. Yaklaşık bir saat süren sağanak, etkisini kaybetti.

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Adana'da sağanak, sürücülere zor anlar yaşattıAdana'da sağanak, sürücülere zor anlar yaşattıAdana'da sağanak, sürücülere zor anlar yaşattı

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