Adana’da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Adana’da gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yerinden sökülen ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi.

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde park halinde bulunan 01 CLC 35 plakalı otomobilin üzerine şiddetli rüzgardan dolayı yerinden sökülen ağaç devrildi. Park halindeki otomobilde maddi hasar oluştu. Otomobil sahibi ise aracının başına geldiğinde gazetecilere, “Park halindeyken ağaç düşmüş” dedi.

Öte yandan kent genelinde çok sayıda ağaç otomobillerin üzerine düşerek maddi hasar meydana getirdi. Kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı.