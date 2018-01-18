Adana'da silahlı kavga:1 ölü, 3 yaralı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2 grup arasında alacak anlaxşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Plastik ve demir doğrama işinde ortaklık yapan Hüsnü Yaşar ile Serdem Kadaş arasında tartışma çıktı. Hüsnü Yaşar kardeşleri Nasih ve Aziz ile birlikte işyerinde çalışırken, Serdem Kadaş otomobil ile geldi. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Kadaş, tabancayla Hüsnü Yaşar'ı vurdu. Bunun üzerine Nesin ve Aziz Yaşar, Kadaş'a demirle saldırdı. Demirli ve silahlı kavgada Nesin ve Aziz de yaralandı. Çevredeki esnaf kavganın büyümesi üzerine polisi aradı. Sağlık ekipleri, yaralıları hastane kaldırdı. Tabancayla vurulan Hüsnü Yaşar ise, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.Cinayet zanlısı ise, polis tarafından yakalandı. Polis soruşturma başlattı.