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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 23:16 | Son Güncelleme

ADANA'da motosiklet ile seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki Ramazan Tasa öldü, 24 yaşındaki Aydın Gözel ise yaralandı.

Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da motosiklet ile seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki Ramazan Tasa öldü, 24 yaşındaki Aydın Gözel ise yaralandı.
Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71539 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Tasa ve Aydın Gözel, motosiklet ile seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Motosikletten düşen Tasa ve Gözel'e, saldırganlar mermi yağdırdı. Saldırganların tabancalarından çıkan mermiler, Tasa'nın vücuduna isabet ederken, Gözel de elinden yaralandı. Yaralanan iki arkadaş, kanlar içinde yere kalırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Tasa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme polisler, yaklaşık 15 boş kovan bulurken, park halindeki otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.
Cinayet zanlılarını yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralıAdana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralıAdana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralıAdana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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