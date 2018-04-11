Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’da bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökay Tunç (19) sokak üzerinde yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Göğüsünden yaralanan Tunç kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu arada Tunç’u kimliği belirlenemeyen bir kişi aracı ile özel bir hastaneye götürdü. Tunç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kimliği belirlenemeyen kişi Tunç’u getirdiği hastaneden ayrılarak aracını Meydan Mahallesi 39015 sokağa park ederek izini kaybettirdi. Polis ekipleri aracı emniyet garajına çektirerek inceleme altına aldı. Barış Bulvarı üzerinden inceleme yapan polis ekipleri 10 adet boş kovan ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Rusya, ABD'nin Suriye tasarısını BMGK'da veto etti
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme!
Suudi Arabistan, PKK'ya 300 TIR'lık yardım konvoyu gönderdi
Org. Akar'dan flaş açıklama: 'Asla izin verilmeyecek'
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbullulara kötü haber! 3 ay boyunca...
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum