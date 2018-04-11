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Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 00:47 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Olay, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Adana’da bir kişi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökay Tunç (19) sokak üzerinde yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Göğüsünden yaralanan Tunç kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu arada Tunç’u kimliği belirlenemeyen bir kişi aracı ile özel bir hastaneye götürdü. Tunç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kimliği belirlenemeyen kişi Tunç’u getirdiği hastaneden ayrılarak aracını Meydan Mahallesi 39015 sokağa park ederek izini kaybettirdi. Polis ekipleri aracı emniyet garajına çektirerek inceleme altına aldı. Barış Bulvarı üzerinden inceleme yapan polis ekipleri 10 adet boş kovan ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

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Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü
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Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü
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Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü
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Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü
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Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü
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Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü
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Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü
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Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü
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Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü
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Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü
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Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü
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