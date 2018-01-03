Adana'da taksici boğazı kesilerek öldürüldü (2)

TAKSİ ÜCRETİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ
Bogazı kesilerek öldürülen taksici Yaşar Özgan'ın katil zanlısı olarak, özel güvenlik görevilisi Fuat Demirdelen (37) saklandığı portakal bahçesinde yakalandı. Cinayet ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis, drone, helikopter ve hassas burunlu köpek ile bölgedeki portakal bahçelerinde arama yaptı. Bir bahçede saklanan Fuat Demirdelen, yakalandı. Gözaltına alınan Demirdelen ilk sorgususunda, taksisine bindiği Yaşar Özgan'la taksimetre ücretinde anlaşamadıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini öne sürdü. Özel harekat polislerinin de destek verdiği arama çalışmalarında cinayet zanlısı Fuat Demirdelen zırhlı araçla sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
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