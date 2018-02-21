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Adana’da tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 12:43 | Son Güncelleme

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonda 397 parça eski eser ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Adana’da tarihi eser operasyonu

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonda 397 parça eski eser ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında H.Ö. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 299 adet sikke, 13 adet yüzük, 14 adet küpe, 5 adet mühür, 10 adet değişik ebatlarda eski dönemlere ait metal obje olmak üzere toplam 397 parça tarihi eser, 2 adet metal arama dedektörü ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Ö. adliyeye sevk edilirken ele geçirilen objeler Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Adana’da tarihi eser operasyonu

Adana’da tarihi eser operasyonu

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