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Adana'da tefeci operasyonu: 12 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 09:32 | Son Güncelleme

ADANA'da esnaf ve çiftçilere aylık yüzde 10 faizle para verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 12’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana'da tefeci operasyonu: 12 tutuklama

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da esnaf ve çiftçilere aylık yüzde 10 faizle para verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 12’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Karataş ilçesinde çiftçi ve esnafa yüzde 10 faizle para veren kişilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 40'a yakın kişinin ifadesine başvuran ekipler, tespit ettikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyip 17 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca çetenin 70 bin lira borç alıp ödeyemeyen müteahhit A.B.'nin de 4 evine ve arsasına el koydukları, mağdurun bunun üzerine intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana'da tefeci operasyonu: 12 tutuklama

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