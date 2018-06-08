Adana'da terör operasyonu: 15 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/PYD/YPG propagandası yapıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

Adana'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/PYD/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret ettiği öne sürülen kişilere yörelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde kent merkezi ve Ceyhan ilçesinde çok sayıda eve eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de destek verdiği operasyonda, demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI



