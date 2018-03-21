Adana’da terör operasyonu

Adana’da terör örgütü PKK/KCK-PYD-YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 5’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK-PYD-YPG’nin Adana’daki faaliyetlerine yönelik yürütülen planlı çalışmalar sonucunda, Karataş ilçesi Karagöçer Mahallesi’ndeki çadırlar bölgesinde ikamet ederken terör örgütü dağ kadrosuna katılan S.Ç, F.K ve A.I. isimli 3 şahsın örgüte eleman temin etme faaliyetleri için düzenlenen organizasyonlarda yer aldıkları, örgüt adına zarf dağıtarak ve bire bir görüşerek yardım toplama faaliyeti yürüttükleri, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi ile Suriye’den göç ederek Karataş ilçesi Tuzla ve Karagöçer mahallelerindeki çadırlarda ikamet eden tarım işçilerine terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2’si tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı genişleterek yaptığı araştırma ve çalışmalar sonucu adli makamlardan alınan talimatla operasyon düzenlendi. Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK-PYD-YPG’ye eleman temin etme ve örgüt propagandası yapma suçundan şüphelilerinin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla T.A.K., K.Ç., G.K., Ç.B., E.R.C., M.Y., Ş.K., O.T., R.Y. ve G.T. isimli 10 şüphelinin ikametgah olarak kullandıkları çadır ve eklentilerinde arama yapıldı. Şüphelilere ait 15 adet sim kart, 11 adet cep telefonu, 4 adet hard disk, 2 adet notebook, 44 adet CD, 5 adet laptop, 7 adet flash bellek, 2 harici bellek, 1 SD kart, 36 fotoğraf, 1 MP3 çalar, 21 örgütsel kitap, 22 örgütsel doküman, 15 örgütsel dergi, 3 gazete, 3 bez parçası ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 8’i adli kontrol şartıyla 10 kişi serbest bırakıldı