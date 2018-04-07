Adana’da tır ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi’ndeki D815 otoyolunun bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efe Varan yönetimindeki 01 DCM 91 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat Akdeniz yönetimindeki 01 Y 9036 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen CANKUR ve sağlık ekipleri, paramparça olan otomobilde sıkışan Efe Varan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı olarak kazadan kurtulan tır şoförü Murat Akdeniz de hastanede tedavi altına alındı.

Vatan’ın cenazesi CANKUR ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldıktan sonra otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.