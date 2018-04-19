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Adana’da trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 15:44 | Son Güncelleme

Adana’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Muhammet Işık yönetimindeki 34 KC 1503 plakalı otomobil, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak kanal üzerinde bulunan korkuluklara takıldı.

Adana’da trafik kazası: 1 yaralı

Adana’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Muhammet Işık yönetimindeki 34 KC 1503 plakalı otomobil, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak kanal üzerinde bulunan korkuluklara takıldı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Adana’da trafik kazası: 1 yaralı

Adana’da trafik kazası: 1 yaralı

Adana’da trafik kazası: 1 yaralı

Adana’da trafik kazası: 1 yaralı

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