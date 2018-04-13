Adana’da trafik kazası: 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Şevkiye Mahallesi’nde meydana geldi. Kenan Çetin yönetimindeki 01 RR 146 plakalı hafif ticari araç ile Yasin Temurtaş’ın kullandığı 01 RY 363 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yol ortasındaki refüje çıkarken, otomobil sürücüsü Temurtaş ve araçta bulunan Alper Ceylan (44) hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri yolu bir süre trafiğe kontrollü olarak kapattı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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