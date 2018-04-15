Adana’da trafik kazası: 3 yaralı

Adana’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Eşref B.’nin kullandığı 01 VC 090 plakalı otomobil ile Emrah B. yönetimindeki 06 HS 049 plakalı otomobil, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Öğretmenler Bulvarı D-400 köprülü kavşağında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Serpil Bayır, Kerime Özgürdağ ve ismi öğrenilemeyen 1 çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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