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Adana’da traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 17:13 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Aydın köyü Topçular Mahallesinde meydana geldi.

Adana’da traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Aydın köyü Topçular Mahallesinde meydana geldi. Halil Demir yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör hareket ederken aracın çamurluk kısmında oturduğu iddia edilen Mustafa Özgüner (20) dengesini kaybedip çamurluk kısmından tekerleğin altına düşerek yaralandı.
Yaralanan Özgüner hemen Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özgüner, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Özgüner’in hastaneye gelen yakınları ise fenalık geçirdiler.
Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Adana’da traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

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