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Adana'da üç katlı müstakil bir evde yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 00:30 | Son Güncelleme

İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)- ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde üç katlı müstakil bir evin en üst katında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki 3 katlı bir müstakil evin en üst katında çıktı. Sahipleri tarafından yazlık olarak kullanılan evden alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü. Evde kimsenin bulunmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri de maddi hasara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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