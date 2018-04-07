HABER

Adana’da uyuşturucu operasyonu: 15 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

Adana’nın Karataş ilçesinde jandarmaya ait insansız hava araçlarının da kullanıldığı uyuşturucu operasyonunda çete üyesi oldukları iddia edilen 42 kişi gözaltına alındı.

Adana’nın Karataş ilçesinde jandarmaya ait insansız hava araçlarının da kullanıldığı uyuşturucu operasyonunda çete üyesi oldukları iddia edilen 42 kişi gözaltına alındı. 42 şüpheliden 15’i tutuklanırken, baskınlarda çeşitli miktarda uyuşturucu da ele geçirildi.
Adana’nın kıyı şeridinde bulunan Karataş’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri insansız hava araçlarını da kullanarak 20 ayrı adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Çete üyesi oldukları iddia edilen 42 şüpheliden 21’ine uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.
Geniş güvenlik önlemlerini alınarak adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 15’i tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtıKılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtı
Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!
Sınırda hareketlilik! Gazeteciler uyarıldıSınırda hareketlilik! Gazeteciler uyarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.