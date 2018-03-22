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Adana’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 17:44 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliğine bağlı timler, uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenledi.

Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliğine bağlı timler, uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenledi. TOMA ve zırhlı araçlar ile özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 30 gram eroin, 30 uyuşturucu hap, bir av tüfeği, 10 tabanca fişeği, çalıntı olduğu belirlenen motosiklet ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda eldiven ve poşet ele geçirildi.

Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da uyuşturucu operasyonu

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