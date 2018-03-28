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Adana'da uyuşturucu operasyonu 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 11:19 | Son Güncelleme

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda biri kadın 9 kişi gözaltına alındı.  Adana'nın kırsal mahallelerinde uyuşturucu satıcılığı yaptığı öne sürülen kişileri, teknik ve fiziki takibe alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin kent merkezindeki evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda biri kadın 9 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın kırsal mahallelerinde uyuşturucu satıcılığı yaptığı öne sürülen kişileri, teknik ve fiziki takibe alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin kent merkezindeki evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Çok sayıda eve eş zamanlı giren ekipler, biri kadın 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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