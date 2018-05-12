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Adana'da uyuşturucu ticaretine 8 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 09:53 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu ticaretine 8 tutuklama

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polisin, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez ilçelerde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları saptanan 10 kişi gözaltına aldı. Emniyete götürülerek sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bıkarıldı.

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Adana'da uyuşturucu ticaretine 8 tutuklamaAdana'da uyuşturucu ticaretine 8 tutuklamaAdana'da uyuşturucu ticaretine 8 tutuklamaAdana'da uyuşturucu ticaretine 8 tutuklama

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