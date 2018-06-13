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Adana'da uyuşturucudan 17 kişi tutuklandı, yakınları olay çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 2'si kadın 25 kişiyi yakaladı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polis, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 2'si kadın 25 kişiyi yakaladı. Yakınlarının tutuklandığını öğrenen 150 kişilik grup adliye önünde kavga çıkarınca çevik kuvvet müdahale etti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yakalamaya yönelik Adana merkez, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda evlere şafak vakti girildi. Yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı iddia edilen 2'si kadın 25 kişi yakalandı. Sağlık kontrölüne getirilen şüphelilerden biri ise, "Devletim beni bu illetten kurtarsın, uyuşturucudan kurtulmak istiyorum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu sırada yakınlarının tutuklandığını öğrenen 150 kişilik grup, adliyede önünde olay çıkardı. Polis ve güvenlik görevlileriyle kavga eden gruba çevik kuvvet müdahale etti. Polisin müdahalesiyle kalabalık adliye çevresinden dağıtıldı.

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