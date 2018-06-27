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Adana'da uyuşturucuya geçit yok

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 16:49 | Son Güncelleme

ADANA polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde son bir yılda yaptığı operasyonlarda şok baskınlarda gözaltına alınan 930 kişi tutuklandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde son bir yılda yaptığı operasyonlarda şok baskınlarda gözaltına alınan 930 kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gençliğimizi ve geleceğimizi çalan uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez ilçelerde düzenlediği operasyonlarda, son bir yılda 4 bin 8 kişiyi yakaladı. Yapılan baskınlarda ise 1 ton 538 kilo esrar, 464 kilo 553 gram eroin, 1 kilo 36 gram kokain, 3 bin 306 kök hink keneviri, 1 kilo 373 gram metanfetamin yakaladı.

1 MİLYON 670 BİN UYUŞTURUCU HAP

Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonda ise 1 milyon 670 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Yakalanan 4 bin 8 şüpheliden 930 kişi tutuklanırken, 486 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göreve geldiği 1 yıllık sürenin ardından uyuşturucuya ayrı bir önem verdiklerini belirten, Selami Yıldız, "Gençliğimizi geleceğimizi çalan bu uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz. Bu illeti kentimizden ve ülkemizden söküp atana kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız" dedi. Uyuşturucunun ülke sınırlarını aşarak küresel bir sorun haline geldiğini de belirten Yıldız, "Terör ve suç örgütlerinin en büyük gelir kaynağı olan bu illet ile, mücadelemiz aralıksız sürecek. Kentin tüm noktalarında yaptığımız şok baskınlarla mücadelemiz kararlılıkla sürecek" diye konuştu.

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