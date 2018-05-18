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Adana'da yakalanan kaçak göçmenlerin gözyaşları

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 14:59 | Son Güncelleme

AVRUPA ülkelerine gitmek için insan tacirlerine kişi başı 3 bin dolar veren 17 göçmen, Adana'da yakalandı.

Adana'da yakalanan kaçak göçmenlerin gözyaşları

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- AVRUPA ülkelerine gitmek için insan tacirlerine kişi başı 3 bin dolar veren 17 göçmen, Adana'da yakalandı. Umuda yolculukları yarım kalan kaçak göçmenler, gözyaşlarını tutamadı.
Şehirlerarası otogarda bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu halde bekleyen 17 kişinin durumundan şüphelendi. Grubun yanına giden polisler, yaptıkları kimlik kontrolünde Afganistan üzerinden Van'a, oradan da Adana'ya gelen kaçak göçmenlerin Avrupa'ya gitmek istediklerini tespit etti. Göçmenlerin 3'ünün Afganistan, 3'ünün İran, 11'inin Bangladeş uyruklu olduğu belirlendi. İnsan kaçakçılarına kişi başı 3 bin dolar verdiklerini söyleyen kaçaklar gözyaşlarını tutamadı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da yakalanan kaçak göçmenlerin gözyaşlarıAdana'da yakalanan kaçak göçmenlerin gözyaşlarıAdana'da yakalanan kaçak göçmenlerin gözyaşlarıAdana'da yakalanan kaçak göçmenlerin gözyaşları

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