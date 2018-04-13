Adana’da yangın çıkan kebapçı dükkanı kül oldu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yangın çıkan kebapçı dükkanı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 15.30 saatlerinde Ceyhan ilçesi Aydemiroğlu Mahallesi’ndeki bir kebapçı dükkanında meydana geldi. Ali Kurma’ya ait iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede dükkanı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.