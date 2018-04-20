Adana’da yoldan çıkan traktör devrildi: 2 yaralı

Adana’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Murat Ayaz yönetimindeki 80 DE 873 plakalı traktör, Ceyhan ilçesi Körseli Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada traktör sürücüsü ve yanındaki Emine Ayaz yaralandı.
Araçta maddi hasar meydana gelirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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