HABER

Adana’da yoldan çıkan traktör devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

Adana’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Murat Ayaz yönetimindeki 80 DE 873 plakalı traktör, Ceyhan ilçesi Körseli Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Adana’da yoldan çıkan traktör devrildi: 2 yaralı

Adana’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Murat Ayaz yönetimindeki 80 DE 873 plakalı traktör, Ceyhan ilçesi Körseli Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada traktör sürücüsü ve yanındaki Emine Ayaz yaralandı.
Araçta maddi hasar meydana gelirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana’da yoldan çıkan traktör devrildi: 2 yaralı

Adana’da yoldan çıkan traktör devrildi: 2 yaralı

Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar varIğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklamasıSelahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklamasıSaadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.