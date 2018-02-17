Adana'da 'Yonga' operasyonunda aranan 20 hükümlü yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da, kent genelinde aranan kişilere yönelik düzenlenen 'Yonga' ismi verilen operasyonda, 20 hükümlü yakalandı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde yaklaşık 300 polisle yapılan baskınlarda, 'Hırsızlık, yağma, uyuşturucu kullanma ve satışı, ateşli silahla yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından aranan 20 kişi yakalandı. Özellikle hırsızlık suçlarından hüküm giyen kişilerin yakalandığı operasyona, 'Mal canın yongasıdır' atasözünden alıntı yapılarak, 'Yonga' operasyonu adı verildiği belirtildi.
Yakalanan çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunun 20 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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