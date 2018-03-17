Adana’da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şevkiye Mahallesi Kozan Adana Karayolu küçük sanayi sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kozan’dan Adana istikametine seyreden Gazi Kökyıldırım’ın kullandığı 01 EJE 87 plakalı kamyonet kendisi ile aynı istikamete giden Azzem Karagündüz’ün kullandığı 46 N 4367 plakalı kamyona, kamyon İdris Topak’ın kullandığı 01 RH 006 plakalı otomobile, otomobil İsmail Dal’ın kullandığı 80 GJ 582 plakalı otomobile, Dal’ın kullandığı otomobil ise Mehmet Canerdem’in kullandığı 31 PBF 17 plakalı tıra çarptı. Kazada 5 araç birbirine girdi. Kaza sonrası Gazi Kökyıldırım’ın kullandığı 01 EJE 87 plakalı kamyonette yolculuk eden Züleyha Güneş yaralandı. Yaralı, 112 acil müdahale ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.