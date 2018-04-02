Adana’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Adana’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana gelen kazada, Öğretmenler Bulvarı yönüne giden Ömer Gökhan Boztopraklı yönetimindeki 34 UV 21 plakalı otomobil, döner kavşağa yaklaştığı sırada Mustafa Biçer’in kullandığı 01 ZK 156 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Boztopraklı’nın otomobili, Deniz Kara idaresindeki 01 APD 75 plakalı ticari araca çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ayağı kırılan Ömer Gökhan Boztopraklı’yı, başından yaralanan Mustafa Biçer’i ve başı ile boynundan yaralanan Deniz Kara’yı hastaneye kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.