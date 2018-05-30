Adana'da zırhlı polis aracı takla attı: 2 polis yaralı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da hafif ticari araç ile çarpışan polis zırhlı aracı takla attı Kazada 2 polis memuru hafif yaralandı.
Olay, kentin en yoğun caddesi Turan Cemal Beriken Bulvarı alt geçidinde meydana geldi. İddaya göre, Hasan Balcı (52) yönetimindeki 33 F 6132 plakalı hafif ticari araç aynı yöne giden zırhlı aracı, alt geçitte hatalı sollama sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da karşı yöne geçti, polis aracı ise devrildi. Zırhlı araç içinde bulunan 2 polis memuru, kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıktı. Hasan Balcı ve kızı Esra Balcı (17) kazanın ardından şoka girdi. Esra Balcı uzun süre kendine gelemedi.
ARAÇLARINDAN İNİP, ÇEKİM YAPTILAR
Kazanın ardından alt geçidin trafiğe kapanmasıyla birlikte uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yerine ise çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Devrilen polis aracından etrafa saçılan uzun namlulu silahlar ise yine ekipler tarafından toplandı. Bu sırada vatandaşlar, araçlarından inerek olay yerini cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. 112 ekipleri ise hafif yaralı olan polisleri hastaneye götürdü. Yan yatan polis aracı ise iş makinesi ile düzeltildi. Uzun süre kapalı kalan yol araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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