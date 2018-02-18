Adana’daki cinsel istismara yayın yasağı getirildi

Adana’da cinsel istismara uğrayan 4.5 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili yayın yasağı getirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, 10 Şubat 2018’de bir düğünde 4,5 yaşındaki mağdura yönelik gerçekleşen olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapılmasında yarar görüldüğü belirtildi.

Olayın ardından derhal harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma işlemlerine başlandığı kaydedilen açıklamada, yakalanan failin, 11 Şubat 2018’de sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “Cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından tutuklandığı, olayla ilgili suç delillerinin önemli ölçüde toplandığı, soruşturmanın hızla tamamlanmasına çalışıldığı vurgulandı.

Soruşturma devam ederken bazı basın ve yayın organları ile internet ortamında olaya ilişkin asılsız haber ve yorumlara yer verildiği, mağdur çocuğun isim ve fotoğrafının paylaşıldığı hatırlatılan açıklama şunlara yer verildi:

"Mağdur çocuk ve ailesi için ikincil bir mağduriyete yol açan bu yayınlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca çocuğun yüksek yararı doğrultusunda 5187 Sayılı Basın Kanununun 3/2 maddesi uyarınca olayla ilgili yayın yasağı talep edilmiştir. Talebi değerlendiren Adana 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 17 Şubat 2018’de soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamıyla ilgili yazılı, görsel ve internet medyasında her türlü haber, röportaj gibi yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir. Söz konusu tedbir, mağdur çocuğun korunması ve soruşturmanın sağlıklı biçimde ve süratle sonuçlandırılması amacıyla alınmıştır. Bu menfur olaya haklı olarak tepki gösteren herkesin, zaruri ve geçici nitelikteki yasaklama kararına en başta mağduru koruma hassasiyetiyle riayet etmesi beklenmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili büyük bir titizlikle sürdürülen soruşturma, mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak tutuklu şüphelinin adalet önüne çıkarılması sağlanacaktır."