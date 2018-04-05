HABER

Adana’daki kaçak kazı baskınına 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 22:05 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde daha önce tarihi eser bulunan alanda kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri ev sahibi olmak üzere toplam 16 kişi den 7 kişi tutuklanırken 11 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Hamamköy Mahallesi’nde gerçekleşti.

Adana’nın Kozan ilçesinde daha önce tarihi eser bulunan alanda kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri ev sahibi olmak üzere toplam 16 kişi den 7 kişi tutuklanırken 11 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Hamamköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Daha önce evlerinin bahçesinde tuvalet çukuru kazarken roma dönemine ait tarihi mozaik bulan çiftin evlerinin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı iddiası ile jandarma tarafından yapılan soruşturma neticesinde ev sahibi S.B.’de dahil olmak üzere 16 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki ilk ifadelerinin ardından 16 kişi den 8 kişi serbest bırakılmış ancak içlerinde ev sahibi S.B.’de dahil olmak üzere H.A., O.K., H.Ö., T.T., B.B., B.Ç. ve muhtar G.Y. adliyeye sevk edildi. Buradaki savcılık önünde ifadeleri alınan zanlılardan ev sahibi S.B. serbest bırakılırken diğer yedi kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT, 18 ülkede 80 kişiyi paketledi!MİT, 18 ülkede 80 kişiyi paketledi!
Sınırda hareketlilik! Gazeteciler uyarıldıSınırda hareketlilik! Gazeteciler uyarıldı
Gökova Körfezi imara mı açılıyor?Gökova Körfezi imara mı açılıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Canan Karatay o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı

Canan Karatay o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı

Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin

Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin

Kayseri'de korkunç olay! 2 kişi aracın içinde ölü olarak bulundu

Kayseri'de korkunç olay! 2 kişi aracın içinde ölü olarak bulundu

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Böyle hayata döndürdüler

Böyle hayata döndürdüler

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.